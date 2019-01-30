Endişeye gerek yok!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Ankaragücü- Aytemiz Alanyaspor maçı ile açılan Eryaman Stadyumu'na hafta içi olmasına rağmen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 84 gün sonra takımlarını Ankara'da desteklemek için Başkent'in yeni futbol mekanına akın eden taraftarlar güzel bir stadyumla karşılaştıklarını belirtti. Güney kale arkası ve maraton tribünleri tamamen dolarken, deplasman tribününde küçük boşluklar göze çarptı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Mustafa Kaplan, "Stada gelen taraftarlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

YİNE 20 PUAN ALABİLİRİZ

MAÇIN başında bir penaltı golü yediklerini söyleyen Kaplan, "Ardından toparlandık. Top belki bizde daha fazla kaldı ama üretkenliğimiz yoktu. Kubilay'ı alarak golü düşünürken, Djedje'nin yaptığı bireysel bir hatayla golü yedik ve oyundan düştük" dedi. Ankaragücü'nün ligde kalacağının altını çizen Kaplan, "Bu camia ayakta kalacaktır, hiç şüphem yok. Bu kulübün önünü açmamız gerekiyorsa açarız. Zor günde elimizi taşın altına soktuk. Gerekirse başkanla konuşuruz. Nasıl ki bu takım ilk yarıda 20 puan aldıysa yine 20 puan alır ve ligde kalır. Sakatlıklar nedeniyle 3 yabancıyla sahaya çıkıyoruz. Elimizdeki Türk oyunculara bakarak en iyi 11'i sahaya sürüp başladık" ifadelerini kullandı.



TARAFTAR 'İSMAİL KARTAL' TEZAHÜRATINDA HAKLIDIR!

TARAFTARLARIN maç boyunca yaptıkları İsmail Kartal tezahüratlarını haklı bulduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Taraftarlar 'İsmail hoca' diye bağırdı. Bunda haklılıkları olabilir ama kadroyu da İsmail hoca kurdu. İsmail hocaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımı şampiyon yapmış ve bu sene de 20 puan almış" şeklinde konuştu.

AÇILIŞTAN NOTLAR

Ankara'nın yeni "futbol mekanı" Eryaman Stadyumu, Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi. 4

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. 4

Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan Eryaman Stadyumu, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak. 4

84 gündür taraftarından uzak kalan Ankaragücü Eryaman Stadı'nda sevenleriyle buluşarak hasret giderdi.

SACKO VE PAZDAN ANKARAGÜCÜ'NDE

ANKARAGÜCÜ transfer yasağının kaldırılmasının ardından Legia Varşova forması giyen Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ve İngiltere Championship takımlarından Leeds United forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'yu transfer etti.