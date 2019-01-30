Halkbank zorlu virajda

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligindeki 4. maçına çıkacak Halkbank, bugün Ankara'da United Volleys Frankfurt'u ağırlayacak. Saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Zsolt Mezöffy (Macaristan) ve Aleksandar Petrovic (Sırbistan) hakem ikilisi yönetecek. A Grubunda bir üst tura çıkmak için mücadele eden iki takımın Almanya'daki ilk maçını konuk ekip 3-0 kazanmıştı. Karşılaşma öncesinde Halkbank 4, konuk takım ise 2. sırada bulunuyor. Başkent ekibinin tura tutunması için bu sınavdan üç puanla ayrılması gerekiyor. Takımın pasör çaprazı Drazen Luburic gruptan çıkma adına umutlarını taze tuttuklarını açıkladı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

GALIBIYET için tüm takımın elinden geleni yapacağını söyleyen Luburic, "Tüm arkadaşlarım gibi, ben de takımın toplam performansını yükseltmek için elimden geleni yapacağım. Frankfurt maçına konsantre oldum. Yarın taraftarımızın önünde herkesin harika performans göstermesi için dua ediyorum" diye konuştu. İlk maçta potansiyellerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Luburic, rakiplerinin kendilerinden çok daha iyi oynadığını ancak Ankara'da buna asla izin vermeyeceklerini, evlerinde daha iyi bir iş çıkaracaklarına inandığını dile getirdi. Frankfurt karşılaşmasından sonra iki deplasman maçı oynayacaklarını hatırlatan Luburic, "Bazı mucizeler hiç ummadığınız anda gelişir. Burada seyirciye çok ihtiyacımız olacak" diyerek sözlerini tamamladı.



HALKBANK NEDEN KAZANMALI?

A Grubu'nda bir üst tura çıkmak için mücadele eden iki takımın Almanya'daki ilk maçını konuk ekip 3-0 kazanmıştı. Karşılaşma öncesinde Halkbank 4, konuk takım ise 2. sırada bulunuyor. Başkent ekibinin tura tutunması için bu sınavdan üç puanla ayrılması gerekiyor.