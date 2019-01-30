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Üretime dijital dönüşüm paneli

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Üretime dijital dönüşüm paneli
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, artık yapay zekâ ile bilgilerin faydalı hale getirildiğini belirterek, "Yapay zekâ ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı" dedi. ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ile ASO 1. OSB iş birliğinde düzenlenen Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli, ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Konferansta konuşan Özdebir, yapay zeka çalışmalarının inanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi. Özdebir, "Artık kodlamayı bilen insanların bilgisayarla yapamayacakları hiçbir şey yok. Yapay zeka ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı. Bu müthiş bir verimlilik artışına neden oluyor" dedi.
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Üretime dijital dönüşüm paneli
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