Üretime dijital dönüşüm paneli

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraSanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, artık yapay zekâ ile bilgilerin faydalı hale getirildiğini belirterek, "Yapay zekâ ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı" dedi. ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ile ASO 1. OSB iş birliğinde düzenlenen Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli, ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Konferansta konuşan Özdebir, yapay zeka çalışmalarının inanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi. Özdebir, "Artık kodlamayı bilen insanların bilgisayarla yapamayacakları hiçbir şey yok. Yapay zeka ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı. Bu müthiş bir verimlilik artışına neden oluyor" dedi.