Çubuk’taki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Çubuk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk-Ankara karayolu'nun Sünlü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Murat Eser yönetimindeki 06 BHL 325 plakalı otomobil, Mehmet Memiş Türkoğlu idaresindeki 06 AFL 155 plakalı otomobil ve Ertuğrul Çiğdemtepe'nin kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet tarlaya savrulurken, Murat Eser'in kullandığı otomobilin tavanı koptu. Kazada yaralanan 3 sürücü, hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.