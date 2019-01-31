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’taki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Çubuk’taki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Çubuk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk-Ankara karayolu'nun Sünlü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Murat Eser yönetimindeki 06 BHL 325 plakalı otomobil, Mehmet Memiş Türkoğlu idaresindeki 06 AFL 155 plakalı otomobil ve Ertuğrul Çiğdemtepe'nin kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet tarlaya savrulurken, Murat Eser'in kullandığı otomobilin tavanı koptu. Kazada yaralanan 3 sürücü, hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çubuk’taki zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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