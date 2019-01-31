İmalathaneleri dışarı taşıyalım

Geçtiğimiz günlerde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Siteler'de esnafla bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, iki önemli müjde verdi. Siteler'deki imalathaneleri başka bir bölgeye taşımak istediklerini belirten Özhaseki, geriye kalan dükkânları da showrooma dönüştürmek istediğini dile getirdi. Özhaseki ayrıca, Siteler'e tramvay yapacaklarını ve bu tramvayın Karapürçek'e kadar uzatılacağının müjdesini verdi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Siteler esnafını ziyaret etti. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'nın da eşlik ettiği Özhaseki, Siteler mobilyasının eski günlerine döndürmek için iki önemli projesinin müjdesini verdi. İlk olarak esnafın daha geniş atölyelerde çalışması için mevcut imalathanelerin başka bölgeye taşınması gerektiğini ifade ederek, "Bulunduğumuz yer en kıymetli bir lokasyon. Buradan daha güzel bir yer arasak da bulamayız. Fakat burada artık küçük imalathaneler, merdiven altında üretimler, eski tip binalarda yapılacak işlerden ziyade buranın tamamının yeni bir çehreye ve düzenlemeye ihtiyacı var. Daha büyük mekânlar oluşturmalıyız, daha modern ortamlarda imalathanelere taşınmalıyız. Orada artık yenilikleri takip etmeliyiz. Herkes işini orada geliştirir. Bizim bir kere imalathanelerimizi yavaş yavaş dışarıya doğru bir yere taşımamız lazım" ifadelerini kullandı.

ARSA BULUNACAK DÜKKAN YAPILACAK

Bu konuda devlet olarak ellerini taşın altına koyacaklarını dile getiren Özhaseki, "Arsa bulunacak, üzerine dükkân yapılacak kolay mı bu? Kolay değil. Ancak devletin de kendine has bu konuda teşvikleri var. Arsa konusunda özellikle küçük sanayi sitesi diye geçen yerlerde iz bedeli üzerinden neredeyse devlet bedavaya arsa veriyor. Biz hazine arsasını tespit edeceğiz, planlama yapacağız kaç arkadaşımız üretim yapıyorsa müracaatını alıp orada üye göstereceğiz. Sonra TOKİ ile gidip anlaşacağız. Vadeli olarak dükkânlarımızı yaptıracağız. Devlet kurumuna yaptırdığımız iş yerlerinde inşallah zaman içerisinde hem çalışırız hem kazanırız hem borcumuzu öderiz. Bir taraftan da koca koca iş yeri sahibi oluruz" dedi.



2 BİN 200 DÜKKÂN SHOWROOM

İmalathanelerın taşınmasının ardından Siteler'deki dükkânları showrooma çevireceklerini belirten Özhaseki, "Geride dükkânlarımız var. Bu 2 bin 200 dükkânımızda showroom demektir. Belediyeye düşen burada önce alt yapıyı yapmak aydınlatmaları, kent mobilyaları dahil baştan sona yeniden bir çevre düzenlemesi yapmak. Otopark yerlerini hazırlamak. Gelen insan otoparka aracını koyacak çarşıya çıkıp yürüyebilecek. Burayı merkez haline getirebilirsek burada işler canlanır. Yeni bir mantıkla çarşımızı düzenlemeliyiz. Kent mobilyası alıyorsa Çin'den almayacak. Bizim aynısını yapma kabiliyetimiz var. Sanayimiz de gelişmiş. Emin olun mobilya sektörünün Ankara'da geriye gitmesi benim içimi acıtıyor. Eskiden burada liderdi şimdi geriye gidiş var" diye konuştu.