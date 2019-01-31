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Karşıya geçerken canından oldu

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Karşıya geçerken canından oldu
İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, broşür dağıtmak için çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Samsun Yolu 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, elinde bulunan broşürleri dağıtmak için Samsun Yolunda karşıdan karşıya geçerken Muhammet İ. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapandı.
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