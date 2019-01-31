‘One Minute’ eylemi

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Filistin'de uyguladıkları politikalar nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in konuşması sırasında 'One Minute' diyerek gösterdiği tepkinin yıldönümünde gençler eylem yaptı. Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri Keçiören Osmanlı Pazarı önünde bugün bir eylem düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu ve boyun eğmez tavrını hatırlatmak ve anmak isteyen Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AK Parti öncesi dönemde yaşanan olumsuz durumları gözler önüne serdi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliğin sonunda, Suriyeli çocukları temsilen iki çocuğun yüzü ve kıyafetleri toprakla kaplandı.