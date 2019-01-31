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Çamlıdere’de toplandı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
UNESCO Komisyonu Çamlıdere’de toplandı
26-29 Ocak'ta Çamlıdere'de Somut olmayan Kültürel Miras ve sürdürülebilir kalkınma semineri düzenleyen komite Çamlıdere'ye hayran kaldı. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma temasıyla akademik camiadan ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ilgili uzmanların katılımıyla düzenlenen eğitim semineri 26 Ocak'ta Kış Okulu toplantısıyla başladı. Semineri UNESCO Türkiye milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz başkanlık yaptı. Toplantı somut olmayan mirasların korunması ve tescil altına alınması, kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak ana başlıklarından oluştu.
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UNESCO Komisyonu Çamlıdere’de toplandı
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