UNESCO Komisyonu Çamlıdere’de toplandı

BUGÜN NELER OLDU

Ocak'ta Çamlıdere'de Somut olmayan Kültürel Miras ve sürdürülebilir kalkınma semineri düzenleyen komite Çamlıdere'ye hayran kaldı. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma temasıyla akademik camiadan ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ilgili uzmanların katılımıyla düzenlenen eğitim semineri 26 Ocak'ta Kış Okulu toplantısıyla başladı. Semineri UNESCO Türkiye milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz başkanlık yaptı. Toplantı somut olmayan mirasların korunması ve tescil altına alınması, kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak ana başlıklarından oluştu.