Magandadan pişkin poz

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Ankara'da başka bir araç tarafından çekilen seyir halindeki otomobilin bagaj kapağının üzerine oturan maganda, kendisini görüntüleyen diğer sürücülere sigara yakıp pişkin pişkin poz verdi. Ankara'da Esenboğa Havalimanı yolunda arızalanan bir otomobil, bir başka araç tarafından çekildi. Bu sırada bir magandanın seyir halindeki aracın üzerinde sergilediği rahat tavırlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çekilen otomobilin bagaj kapağının üstüne oturan kimliği belirsiz maganda, birde sigara yakarak kendisini görüntüleyenlere poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken maganda ile ilgili "Kendi hayatını hiçe sayan direksiyon başına geçtiğinde kimseyi tanımaz.", "Demek ki cezalar artsa da magandalık baki kalıyormuş", "Bu görüntüler ihbar kabul edilsin magandaya ceza yazılsın" şeklinde yorumlar yapıldı