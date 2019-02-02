Alo Fetva, 120 bin çağrıya cevap verdi

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AnkaraMüftülüğü'nce oluşturulan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nda geçen yıl 120 bin çağrıya cevap verildi. Fetva hattında, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla geçen yıl vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap verildi. Vatandaşlar din görevlilerine, ibadet başta olmak üzere nikah, boşanma, maddiyat, borç, bankayla ilgili işlemlerle sanal para gibi konulara ilişkin sorular yöneltti. Ayrıca medyada yer alan İslam'da Kur'an ve sünnetin yerine ilişkin tartışmalardan etkilenen vatandaşlar da konu hakkında merak ettiklerini sordu. Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaptığı açıklamada, müftülükçe başta fetva hattı olmak üzere kapsamlı bir din hizmeti verdiklerini belirterek, yurt dışı ve diğer illerden arayanların da müftülüğün fetva hattına ulaşabildiğini söyledi. Fetvaların internet ortamında kayıt altına alındığını aktaran Sönmezoğlu, boşanmayla ilgili soruların cevaplandırılmasının yanı sıra ailelerle müftülük ile aile ve dini rehberlik bürolarında yüz yüze görüşerek, barış yoluna gidilmesini sağladıklarını söyledi.