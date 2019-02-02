Gölbaşı’ndaki gaspta 7 kişi tutuklandı

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Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Gölbaşı Şehir Parkı önünde yürüyen M.İ., iki kişi tarafından alıkonularak zorla arabaya bindirildi. Yürüyerek evine gitmek isteyen M.İ., araç içerisindeki 7 kişi tarafından boş bir araziye götürülerek darp edildi. Gaspçılar zorla M.İ.'yi tehdit edip iş yeri adresini öğrendi. Zanlılar M.İ.'nin Keçiören'deki iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarı da gasp ettikten sonra kaçtı. Olayda M.İ.'nin 450 lira parası, cep telefonu ve iş yeri bilgisayarı gasp edildi. Olayı gerçekleştiren zanlıların bir kısmı Mersin'de bir kısmı da Ankara'da, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gaspçı M.Ç., K.Ç., R.D.,Y.G., S.G., M.K.,MR.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.