Kenan gibi olabilirim

Ankara'da 2 yıl önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında sağ ayağını kaybeden Selami Türkan, motosiklet tutkusundan vazgeçmeyerek, sporcu olarak pistlerde yarışabilmek için mücadele veriyor. Küçük yaşta ailedeki ilgiden başlayarak 1999 yılında 12 yaşındayken tanıştığı motosikleti tutkuya dönüştüren ve kaza geçirmesine rağmen sevdasından vazgeçmeyen 32 yaşındaki Selami Türkan, tutkusunu ve hayallerini anlattı. Askerlikten sonra büyük pist motosikletlerine geçtiğini belirten Türkan, "Bunun özgürlük, motosiklet kardeşliği olduğuna inandıktan sonra bu tutkumdan vazgeçmedim" dedi.

SOFUOĞLU BIR ÖRNEKTIR

TÜRKAN, ampute kişiler için motosiklet yarışı branşının açılmasını istediklerini ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile görüşme yapacaklarını dile getirerek, bunun örneklerinin yurt dışında bulunduğunu söyledi. Türkan, "Engelim motor kullanmama hiç bir zaman engel olmadı. Biz bunun sadece yasal hale gelmesini istiyoruz. Engelli vatandaşlar ehliyet alabilir bunda problem yok. Ancak 250 cc ve 3 tekerlek alınabiliyor. Piste girmek için ehliyete değil, lisansa ihtiyacım var. Belki ülkemi yurt dışında temsil edeceğim" dedi. AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile görüşmek istediğini vurgulayan Türkan, "Görüşürsek bizim yanımızda olmasını rica ediyoruz. Kenan Sofuoğlu hep örnektir, takdir ediyoruz. Ben ampute olarak motosiklette Kenan Sofuoğlu olabilirim" değerlendirmesinde bulundu.