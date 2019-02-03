Çöp tepelerinden çığlık yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin uzun yıllardır bölgeden göndermek istediği Çiğdem sakinlerinin sorunları geçtiğimiz günlerde SABAH Ankara'da gündeme getirilmişti. 50 yıldır yaşadıkları evlerden gönderilmek istenen 221 hak sahibi, biran önce evlerine kavuşmak istiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planları onaylanan mahalle sakinleri tapularını biran önce alarak hayallerini kurdukları evlere kavuşmak istiyor. SABAH Ankara'ya konuşan Şirinde Yerinde Dönüşüm Kooperatifi Başkanı Mehmet Cengiz, "Mahalleli biran evvel tapularını alıp, müteahhitle pazarlık yapıp, evlerini yaptırmak istiyor. Bizim hayalimiz birer tane daire almak. Tek amacımız bu... Burası çok güzel bir yer... Ömrümüz burada geçti. Devlet bize hak tanıdı, tapu tahsis belgelerimiz alındı. Şimdi tapularımızın elimize geçmesini istiyoruz. Burada çok karışık işler olmaya başladı. Hırsız burada, esrar satanı burada, silah satanı burada... Yasal olmayan her iş burada... Bütün arkadaşlarımız burada başımız derde girmesin diye çekti gitti. İnşallah Mehmet Özhaseki, duruma el atar ve buradaki binlerce kişi hayaline kavuşur" demişti.Çevrelerindeki modern villa sahipleri ve konut sahiplerinin kendilerine baskı uyguladığını, bu baskıya da Çankaya Belediyesi'nin uzun yıllardır destek verdiğini belirten mahalleliler, evlerini terk etmemek için direndiğini dile getirdi. Mahallenin kağıtçılar tarafından işgal edildiğini ve bir çok gayrimeşru olayın yaşandığını söyleyen vatandaşlar, "Çocuğu olan komşularımız buraları terk etti. Biz artık huzurlu bir hayat istiyoruz" dedi. AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de Çiğdem sakinlerinin çığlığına kayıtsız kalmadı. SABAH'ın haberinin ardından bizzat bölgeye giderek vatandaşlarla sohbet eden Türkmen sosyal medyadan "Çankaya'nın sağır kulaklara duyurulmaya çalışılan bir başka çığlığı ise Çiğdem Mahallesi'ndeki çöp tepelerinden yükseliyor. Çankayam! Bekle ve sabret!" yorumunu yaptı. AK Parti Çankaya Kadın Kolları ise yaptığı paylaşımda, "Çankaya'nın göbeğinde böyle bir yaşam alanı. Bu çocuklar da çamurda yaşamak istemiyor" ifadelerini kullandı.