Fatih Köprüsü genişletilecek

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Keçiören'dekitrafik sorunun farkında olduğunu vurgulayan AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, geçiş köprülerini revize edeceklerin, metro ağının genişletilmesi için de çalışmalarda bulunacaklarını dile getirdi. İlçe halkının yüzde 60'ının kullandığı Fatih Köprüsü ile ilgili düzenlemelere gidileceğinin altını çizen Altınok, "Keçiören sürekli göç alan bir ilçemiz olduğu için bir trafik problemi var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki başkanımız ile trafik sorununu nasıl çözeriz diye konuştum, durumu anlattım. Sayın Özhaseki dedi ki 'Fatih Köprüsü'nü Sırat köprüsü olmaktan kurtaralım.' Yerine ya köprülü kavşak ya da Fatih Köprüsü'ne ikişer şerit ilave etmek suretiyle yapmamız lazım.' Keçiören'i kentsel dönüşüm ile yenilemeye alarak bulvarları ve caddeleri genişleteceğiz. Metro ağının da arttırılması için Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın desteğini isteyeceğiz" diye konuştu.