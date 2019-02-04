İdolü İlkay hayali milli takım

Spor Toto 1. Lig'de son 9 maçı kaybetmeyerek Süper Lig'e göz kırpan
Osmanlıspor'da Sinan
Kurt takımın en formda ismi
olarak ön plana çıkıyor. 23 yaşındaki oyuncu,
son 3 karşılaşmada 3 gol atarak takımının zorlu virajlardan hatasız geçmesini sağladı.
Futbola genç yaşlarda Almanya'da
başlayan Sinan, 10 sene Schalke 04 altyapısında top
koşturdu. Aslen Zonguldaklı
olan Sinan'ın babası madenci... Kariyerinin
henüz başında olan genç futbolcunun hayali
ise milli takım ile büyük başarılar elde
etmek. Osmanlıspor'un yükselen
yıldızı, bu sezonki şampiyonluk
hedefi ve kariyeri ile ilgili SABAH Ankara
'ya özel açıklamalarda
bulundu. SİSTEM DEĞİŞİMİ BANA YARADI
Futbolu seven bir aileden geldiğinin altını çizen Sinan Kurt, "Aslen Zonguldaklıyım. Ailem Zonguldak'tan Almanya'ya yerleşmiş. Ben Almanya'da doğdum. Babam madenci. Almanya'da madende çalışıyordu. Futbolu seven bir aileden geliyorum. Babam, amcam, dedem hepsi futbolla ilgililer. Beni futbola yönlendiren babam oldu. 4 yaşımda beni takıma yazdırmış. Öyle başladım. 6 yaşımda Schalke 04'e geçtim. 10 sene boyunca Schalke 04 altyapısında oynadım. Ondan sonra kademe kademe burası nasip oldu"
diye konuştu. Son haftalarda artan performansının Osman Özköylü'nün oynattığı sistemden kaynaklandığını belirten Sinan, "Osman hocanın gelmesi ile birlikte bir sistem değişikliği yaşadık. Hücum futbolunu seviyorum. Osman hoca beni saha içinde rahat bırakıyor. Bu da öz güven kazanmamı sağladı. Son haftalarda goller buldum"
dedi. TUGAY BAĞLAMA ÇALIYOR BEN GİTAR
OSMANLISPOR'UN yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Kulüp olarak hepimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımdan, kulüp çalışanlarına kadar herkes bunun için kenetlendi.
Hedeflerimizi maç maç koyduk. Güzel de bir seri yakaladık. Rehavete kapılmadan devam etmek istiyoruz. İnşallah sezon sonu ipi göğüsleyen taraf oluruz ve tekrardan Süper Lig'e çıkarız" ifadelerini kullandı. Tugay Kaçar'la çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Sinan, "Takımdaki arkadaşlık ilişkilerimiz çok iyi. Son maçlarda kazanmamızla birlikte güzel bir hava yakaladık. Sadece Tugay'ın sakatlanıp sezonu kapatmasına çok üzüldüm.
Tugay'la çok yakın arkadaşız. Beraber vakit geçiriyoruz. Antrenmanlardan vakit bulduğumuzda beraber müzik yapıyoruz. Ben gitar çalıyorum, o bağlama çalıyor. Onun sakatlanıp sezonu kapatması beni çok üzdü"
şeklinde konuştu. İLERİDE HEDEF BUNDESLİGA
KARIYERININ ilerleyen dönemlerinde Almanya'da futbol oynamak istediğini söyleyen Sinan, "İlk hedefim Osmanlıspor forması ile Süper Lig'de mücadele etmek. Ama her oyuncu Avrupa'da oynamak ister. Öyle bir hedefim de var tabi. Teklif gelmesi halinde oturup düşünürüm. Özellikle Almanya da oynamayı çok isterim" diye konuştu. Hedeflerinden bir tanesinin de milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Her Türk gencinin olduğu gibi milli formayı giymek benim de hayalim. Milli Takım'da büyük başarılar yakalamak isterim. Bunun için de çok çalışmam gerektiğinin farkındayım" ifadelerini kullandı. Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın idolü olduğunu söyleyen Sinan, "İlkay ağabeyle Nürnberg zamanından beri tanışıyoruz. Bana çok yardımı dokundu. Sadece futbol açısından değil karakter açısından da kendisini hem idol hem de bir ağabey olarak örnek alıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.