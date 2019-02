İdolü İlkay hayali milli takım

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'deOsmanlıspor'da SinanKurt takımın en formda ismiolarak ön plana çıkıyor. 23 yaşındaki oyuncu,sonFutbola genç yaşlarda Almanya'dabaşlayan Sinan,koşturdu. Aslen Zonguldaklıolan Sinan'ın babası madenci... Kariyerininhenüz başında olan genç futbolcunun hayaliise milli takım ile büyük başarılar eldeetmek. Osmanlıspor'un yükselenyıldızı, bu sezonki şampiyonlukhedefi ve kariyeri ile ilgili'ya özel açıklamalardabulundu.Futbolu seven bir aileden geldiğinin altını çizen Sinan Kurt,diye konuştu. Son haftalarda artan performansının Osman Özköylü'nün oynattığı sistemden kaynaklandığını belirten Sinan,dedi.OSMANLISPOR'UN yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan genç futbolcu,Hedeflerimizi maç maç koyduk. Güzel de bir seri yakaladık. Rehavete kapılmadan devam etmek istiyoruz. İnşallah sezon sonu ipi göğüsleyen taraf oluruz ve tekrardan Süper Lig'e çıkarız" ifadelerini kullandı. Tugay Kaçar'la çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Sinan, "Tugay'la çok yakın arkadaşız. Beraber vakit geçiriyoruz. Antrenmanlardan vakit bulduğumuzda beraber müzik yapıyoruz.şeklinde konuştu.KARIYERININ ilerleyen dönemlerinde Almanya'da futbol oynamak istediğini söyleyen Sinan, "İlk hedefim Osmanlıspor forması ile Süper Lig'de mücadele etmek. Ama her oyuncu Avrupa'da oynamak ister. Öyle bir hedefim de var tabi. Teklif gelmesi halinde oturup düşünürüm. Özellikle Almanya da oynamayı çok isterim" diye konuştu. Hedeflerinden bir tanesinin de milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Her Türk gencinin olduğu gibi milli formayı giymek benim de hayalim. Milli Takım'da büyük başarılar yakalamak isterim. Bunun için de çok çalışmam gerektiğinin farkındayım" ifadelerini kullandı. Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın idolü olduğunu söyleyen Sinan, "İlkay ağabeyle Nürnberg zamanından beri tanışıyoruz. Bana çok yardımı dokundu. Sadece futbol açısından değil karakter açısından da kendisini hem idol hem de bir ağabey olarak örnek alıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.