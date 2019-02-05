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43. kuruluş yılını kutladı

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Hentbol Federasyonu 43. kuruluş yılını kutladı
TÜRKIYE Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 43. yılını kutluyor. Prof. Dr. Yaşar Sevim tarafından 4 Şubat 1976 yılında kurulan federasyon, 43. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. Federasyon açıklamasında, "Geçmişte yaşadığımız heyecanlara ve başarılara her yıl bir yenisi daha eklenmekte, yeni hedefler doğrultusunda Türk hentboluna hizmet için çalışmaya devam etmekteyiz. Hentbol ailesi olarak birlik içerisinde nice yıllara ulaşmak dileğiyle yeni yaşımız kutlu olsun. Başta kurucu federasyon başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere ebediyete intikal etmiş başkanlarımız İbrahim Selet ve Şeref Tunca'yı rahmetle anıyor, geçmişten günümüze Türk hentboluna emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
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Hentbol Federasyonu 43. kuruluş yılını kutladı
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