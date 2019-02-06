Dünya Beyzbolunun gözü Kızılcahamam’da

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DÜNYA Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari, Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu. Fraccari, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü ve Soğuksu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.Türkiye'ye koç, antrenör göndereceklerini, oyuncuların sayısını artıracaklarını ifade eden Fraccari, Türkiye'nin uluslararası federasyonun yardımıyla Avrupa'daki en önemli ülkelerden biri olabileceğine dikkati çekti. Riccardo Fraccari'ye Ragbi Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da eşlik etti.