Mansur’un isteği CHP’yi karıştırdı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın Etimesgut'tan Belediye Başkan Adayı gösterilmesini istedi. Adayı belirlenmeyen yerlerdeki adayları belirlemek için Parti Meclisi'nden atama yetkisi alan Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ismine sıcak baktığı ifade edildi. CHP'den 3 dönem Ankara Milletvekili seçilen Aylin Nazlaka da Etimesgut adaylığına sıcak bakıyor. Ancak Aylin Nazlıaka isminin gündeme gelmesi parti içerisinde huzursuzluğa neden oldu. Nazlıaka'nın adaylığı konusuna en büyük tepkiyi eski CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz gösterdi.Nazlıaka'yı iftiracı olarak nitelendiren Yılmaz, "Yalancı, iftiracı, tezgahçı Aylin Nazlıaka önce bu fotoğrafın açıklamasını yapsın. Attığı iftiranın hesabını versin. Tezgah ortaklarını açıklasın. Yalanından dolayı özür dilesin" dedi. Kılıçdaroğlu'na yetki veren PM'yi de topa tutan Necati Yılmaz, "14'e karşı 44 oyla kurullarınızın yetkilerini devredin tek kişiye, sonra hep birlikte başkalarını suçlarsınız "Tek adam yönetimi!" diye.." ifadelerini kullandı. Aylin Nazlıaka, Necati Yılmaz'la yaşadığı "Atatürk portresini kaldırma" polemiği sonrası CHP'den ihraç edilmişti. Partiden ihraç edilen Nazlıaka, 36. Olağan Kurultayı'nda oluşan yeni PM'de bağışlanması talebi gündeme gelmişti. PM'yi karıştıran bu talep gündeme bile alınmamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ile ilgili ne karar vereceği merak ediliyor.ASKİ, 2016 yılında Aylin Nazlıaka'nın Çankaya Kaptanpaşa Sokak'ta ikamet ettiği sitede kaçak su kullandığını iddia etmiş ve Nazlıaka'ya para cezası kesmişti. ASKİ'nin açtığı dava Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmişti.