Biz döner dağıtmaya hazırız başkan

BUGÜN NELER OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazanan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, döner ile Ankara halkını sevindirecek. Özhaseki daha önce de kazandığı tazminat ile Kayseri halkını mutlu etmişti. Ankaralılar Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapmayı da ihmal etmedi: "İşi gücü tazminat öder, Ankaralı da bayram eder" AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazanmış ve bu para ile Kayseri halkına 3.5 ton sucuk dağıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra kendisini hedef aldığını söyledi.Özhaseki, "Orada aklanmış olmanın vermiş olduğu huzurla söylediği tüm yalanlara dava açmaya başladım, kazanıyorum elhamdülillah. En son dava da 6-7 yıl önceki yalanına dayanıyor. Hukuk Genel Kurulu'nda bütün hâkimlerin oybirliğiyle, 'evet Kılıçdaroğlu sen iftira ettin, yalan söyledin, insanların onuruyla oynadın' diyerek karar çıktı. Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. Yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Yoksa söylemeyecek, bu huyundan vazgeçecek" şeklinde konuştu.ÖZHASEKI'NİN kazandığı 27 bin TL ile ortalama 200 kilo et döneri alınabiliyor. 200 kilo et döner de yaklaşık 2 bin porsiyon ediyor.ÖZHASEKI, kazandığı 27 bin TL'yle "döner dağıtacağını" belirterek, şunları söyledi: "İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak. Nerede uygun görülürse döner tezgâhlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da, ama yanında belki 1-2 tane kırmızı et yemeyenlere tavuk döner koyarız"dedi.ANKARA Lokantacılar Kebabçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Mehmet Aztekin: Ankara döneri Türkiye Cumhuriyeti kurulalı Ankara halkının damak tadıdır. Gerçek Ankara döneri yiyen lezzetine doyamaz. Yeter ki Ankara dönerini ustası yapsın. Biz hazırız. Özhaseki başkanımızın yanındayız. Bu jestinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu duruma en çok sevinenler ise başkentliler oldu"SANAYI caddesi'nde 30 yıldır döner işi yapan 55 yaşındaki Tahir Gülçimen, "Daha önce AK Parti kurulduğunda merkez Maltepe'deydi. Özhaseki başkanımız Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Dükkânım oradaydı. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız olmuştu. Burada Kılıçdaroğlu'na karşı kazanılmış bir dava var. Başkanımızın da Ankara döneri dağıtacağını duydum. Alınan bu tazminat halka jest oldu. En azından döner yiyemeyen vatandaşlarımız döner yemiş olur. Ankara için Özhaseki başkan büyük fırsat. Tecrübesine dayanarak söylüyorum. Hayırlısı olacak inşallah"ÇANKIRI Caddesi'nde 33 yıldır Ulus'un tarihi lokantasını işleten Bekir Özel: Özhaseki başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye yaptığı hizmetler belli. Kılıçdaroğlu kaybetsin. Özhaseki hep kazansın. Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmeyen insan. Bugün 'elma' diyor yarın 'armut'. İşi gücü tazminat öder, Ankaralı da bayram eder. Haseki başkanın kazanması lazım"59 yaşındaki Sami Çiftlik: "Kılıçdaroğlu sayesinde Ankaralı güzel bir yaprak döner yeme şansına kavuşacak. Siyasiler birbirleriyle çekişiyor. Kazanan halk oluyor. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz kesesine bereket"