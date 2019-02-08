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Başkan Ercan: Sincan rekor kıracak

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Başkan Ercan: Sincan rekor kıracak
SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan gönül belediyeciğiyle Sincan halkını yalnız bırakmıyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşın yanında olan Ercan, Osmanlı Mahallesi Salı Pazarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Salı Pazarı esnafını, hayırlı işler temennisiyle ziyarette bulunan Ercan daha sonra; Osmanlı Hanımlar konağını ziyaret etti. Başkan Ercan akşam saatlerinde ise Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Sincan halkı ile sürekli iç içe olacağını belirten Ercan, esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan, "Hem Sincan'da hem de Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Sincan'ın rekor kıracağına inancım tam" diye konuştu.
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Başkan Ercan: Sincan rekor kıracak
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