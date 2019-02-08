Fiyatı siz koyun biz hepsini alırız

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Sera bölgesini Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sanayi Odası, Ayaş Belediyesi ve Güdül Belediyesi kuracak. Seralarda tüm sebzelerden yetiştirilecek. Özelikle bölgenin dünyaca ünlü domatesinin de yetiştirileceği seradaki ürünler için yurtdışından da teklifler geliyor. AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Yalçın, "Buradaki ürünün tamamı ihraç olabilir. Talep var. Şuan talepleri topluyoruz" ifadelerini kullandı.Seracılıkta verimin çok fazla olduğunu ifade eden Yalçın, "Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sanayi Odası, Ayaş Belediyesi ve Güdül Belediyesi'nin iştirakı ile Organize Sera Bölgesi kuruyoruz. Burayla ilgili Meclis kararlarını aldık. Burası Ayaş ve Güdül'ün ortak olduğu bir bölge. Büyüklüğü 600 dönümün üzerinde. Seracılık bizim bölgede çok önemli. Ayaş Domatesi ve Güdül Domatesi oldukça önemli bir marka. Bütün sebzeler olacak ama ağırlık domates üzerine olacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocamızın da aromatik bitkiler üzerine çalışması var. Oda buradan yer istiyor. İlaç sanayinde de kullanılacak bitkiler var. Bir taraftan bilimsel çalışmaları, bir taraftan da seracılığı teşvik edeceğiz. Avrupa ülkelerinde artık açıktan sebze ekilmiyor. Tamamı sera. Dış etkenlerden etkileniyor diğer türlü. Bunu serada yaptığımız zaman daha verimli oluyor. Normalde bir dönüm tarladan 3-4 ton verim alınırken serada bu rekam en az 25 ton oluyor. Bu proje hem Ankara için hem Türkiye için çok önemli" diye konuştu.YURTDIŞINDAN bölgede yetişecek ürünü satın almak için şimdiden tekliflerin geldiğini belirten Muzaffer Yalçın, "Seralar 20'şer dönüm olarak bölüşüldü. Bunu yakında ilan edeceğiz. Önceliğimiz bölgenin çiftçisi… Buradan teklif olmazsa dışarıya açılacağız. 200 dönüm ortak alan olacak. Oteli ve parkları olacak. Yaklaşık 2 bin kişi buradan ekmek yiyecek. Aslında işletecek insan hazır. Bizim buradaki hedefimiz ihracat yapmak. Başka ülkelerden teklifler var. Burada siz yetiştirin bizim standartlarımızda fiyatını siz koyun diyorlar. İstediğiniz fiyata alırız diyorlar. Buradaki ürünün tamamı ihraç olabilir. Talep var. Şuan talepleri topluyoruz. Büyükşehir altyapısını yapıyor. Ondan sonra ekmeye başlayacağız" görüşünü belirtti.