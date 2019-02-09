Bebek özlemi ve sevinci onları bir araya getirdi

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bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan aileler, Memorial Ankara Hastanesi'nde gerçekleşen seminerde bir araya geldi. Memorial Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol, tedavi görecek hastanın hekim tarafından çok iyi tanınması ve analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tüp bebek tedavisinin kişiye özel yapılması gereken bir sanat olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aygül Demirol, bir çok hastanın kendilerine tekrarlayan tüp bebek başarısızlığıyla başvurduğunu ifade ederek, "Bunlarda da anahtar,hastayı bireysel olarak iyi tanımak, iyi analiz etmek, doğru ayda tedaviye başlamaktır" diye konuştu.