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Herkesin suçu vardır

Giriş Tarihi: 9.2.2019
ANKARAGÜCÜ'NDEKI düşüşü de değerlendiren Altan Bayındır, "Bu geniş kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu. Bu camiada herkesin üzerine düşen bir iş vardır" deyip şunları söyledi: "Futbolcu, profesyonelliğinden dolayı saha çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Şartlar kötüdür, para alınamıyordur, bunu herkes görebiliyor. Sonuçta biz sahaya çıkıyoruz ve bir arma temsil ediyoruz. Bu armayı en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda herkesin suçu vardır. Suçlu aramak yerine, birlik ve beraberliği en üst safhaya çekip, bu kötü durumdan nasıl çıkabiliriz araştırmak Ankaragücü için en sağlıklı şey olur."
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