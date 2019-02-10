Keçiören’den Azez’e yardım TIR’ı

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. İnfak Vakfı ile ortaklaşa organize edilen yardım kampanyasını neticelendiren Keçiören Belediyesi, insani yardım TIR'ını dualar eşliğinde Azez'e uğurladı. Buzdolabından çocuk bezine, kıyafetten gıda malzemelerine kadar birçok muhtelif yaşam malzemesinin bulunduğu TIR, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da bulunduğu uğurlama töreniyle Azez'e gitmek üzere yola çıktı.Hazırladığımız yardım TIR'ı sınırın diğer tarafındaki insanlara bir nebze de olsa nefes aldıracak diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Keçiören'den de her zaman Suriye'nin güvenli bölgelerine yardım gönderdik. Suriye'de uzun zamandır yaşanmakta olan vehamete kayıtsız kalmayarak bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bunun neticesinde bugün hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yardım TIR'ımızı doldurduk ve Azez'e uğurladık. Aynı zamanda ülkemize sığınmış olan Suriyelilere hem devletimiz hem de vatandaşlarımız sahip çıkıyor. Suriye'de kalmak durumunda olan ve yaşam mücadelesi veren insanlar da var. Devlet olarak hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekâtıyla güvenli bölge olarak tabir ettiğimiz yerlerin oluşmasını sağladık. Bunlardan biri olan Azez için hazırladığımız yardımın TIR'ının yanında, orada bir de yetimhanenin bakım ve onarımını yaptık. Çocukların yaşama tutunmalarına katkı sağladık. Bu bölgede yaşayan çocukların, yaşlıların ve gençlerin yaşama tutunmaları için bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğiz. Keçiören Belediyesi'nin vesile olduğu bu yardıma Keçiören halkı da her zaman destek vererek bizleri hiç mahcup etmedi. Vicdan sahibi hayırsever Keçiören halkına da bu duyarlı tutumundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.