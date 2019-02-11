15 noktada satışlar başladı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda piyasadaki bazı reel olmayan artışların önüne geçmek ve enflasyonla topyekün mücadele etmek amacıyla üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Merkez ve çevre ilçelere kurulacak satış noktaları, haftanın yedi günü açık olacak. Nakit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, hiç kar etmeden üreticiden tüketiciye sebze satışı gerçekleştirecek. Antalya, İzmir, Mersin, Ankara ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden tüketiciye doğrudan şu noktalarda satış yapılacak:Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı,Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı,Kurtuluş Parkı,Ulus Metro Çıkışı,Siteler İtfaiye Meydanı,Hasköy Cemre Parkı,Kuyubaşı Metro Çıkışı,Keçiören Belediyesi Önü,Pursaklar Hicret Camisi Önü,Etimesgut Belediyesi Karşısı,Sincan Lale Meydanı,Mamak Şafaktepe Parkı,Mamak Bostancık Caddesi,Batıkent Gimsa Karşısı,Gölbaşı Belediyesi Karşısı Tanzim Satış noktalarının dışında merkez ve çevre ilçelerde çeşitli noktalarda TIR ve otobüslerle de mobil satış hizmeti verilecek.Domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan ve kabak gibi yüksek fiyatlı ürünler komisyoncuların aradan çıkarılmasıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Sebze Tanzim Satış noktalarında düşük fiyattan satışa sunulacak. Başkentte 15 satış noktasının en kısa sürede 30 noktaya çıkarılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Özellikle bazı piyasa simsarlarının istismar ettiği ürünleri, vatandaşlarımıza daha ucuz fiyatta ulaştırmış olacağız" dedi. Soğuk Hava Depolarında muhafaza edilecek olan ürünler, taze şekilde ve yeterli stokla tüketiciye ulaştırılacak. Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan ilk Halk Sebze Çadırını inceleyen başkentliler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi."İmkanı olan var olmayan var. Güzel bir uygulama. Bütçeme uygun olursa ben de alışveriş yaparım.""Çok güzel bir uygulama. Fiyatları en azından yüzde 50'ye hatta daha da aşağıya düşürür. Marketler de bu uygulamayı görüp fiyatları indirirler ve fahiş kazanç ortadan kalkar. Vatandaş da rahat eder. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun. Umarım örnek olur ve Türkiye'ye yayılır bu da fiyatların dengeli bir düzeye gelmesine sebep olur.""Beklediğimiz bir uygulamaydı. Marketlerden alışveriş yapamıyoruz. Bu satış yerleri sayesinde evimize uygun fiyatlı sebze götürebileceğiz. Sabırsızlıkla açılmasını bekliyoruz.""Ben bu uygulamayı çok doğru buldum. Memur emeklisiyim. Bu uygulamayı sevinçle karşılıyorum. İnşallah sonuna kadar devam eder."HalkSebze Tanzim Satış Noktalarında kota uygulanacağını söyleyen Tuzcuoğlu, "Suistimallerin önünü kesmek amacıyla kota uygulayacağız. Asıl amaç vatandaşların daha uygun fiyata ürün almasını sağlayarak, ihtiyaçlarını karşılamak" açıklamasını yaptı.