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dolu dizgin

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor'u 91-58 yendi. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya ev sahibi BOTAŞ hızlı başladı. İlk periyotta hücumlarla sayılar bulan başkent ekibi, periyotu 24-9 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren BOTAŞ, soyunma odasına 46-26 önde gitti. 3. periyotta maçın başında olduğu gibi rakibine sayı bulma şansı tanımayan BOTAŞ, periyotu 65-41'lik skorla tamamladı. Son periyotta da oyundan kopmayan BOTAŞ sahadan 91-58 galip ayrıldı. BOTAŞ'da 24 sayıyla oynayan Cuic galibiyetin mimarlarından olurken, Canik Belediyespor'da 27 sayıyla James mağlubiyete engel olamadı.
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BOTAŞ dolu dizgin
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