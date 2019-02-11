BOTAŞ dolu dizgin

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Canik Belediyespor'u 91-58 yendi. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya ev sahibi BOTAŞ hızlı başladı. İlk periyotta hücumlarla sayılar bulan başkent ekibi, periyotu 24-9 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren BOTAŞ, soyunma odasına 46-26 önde gitti.
3. periyotta maçın başında olduğu gibi rakibine sayı bulma şansı tanımayan BOTAŞ, periyotu 65-41'lik skorla tamamladı. Son periyotta da oyundan kopmayan BOTAŞ sahadan 91-58 galip ayrıldı. BOTAŞ'da 24 sayıyla oynayan Cuic galibiyetin mimarlarından olurken,
Canik Belediyespor'da 27 sayıyla James mağlubiyete engel olamadı.