‘Takımın duruşu her şeye bedel’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ilk devreyi 10 puan farkla önde kapattıklarını ancak şuan ellerindeki tüm avantajı kaybettiklerini belirtti. Sözeri, "Son haftalarda talihsiz goller yiyoruz bu durumda tüm motivasyonumuz düşüyor. Adını koyamadığımız bir kötü gidişatımız var.İyi oynuyoruz ama sonuç gelmeyince enerjimiz, motivasyonumuz düşüyor" dedi. MAÇ sonu takım kaptanlarının kendisiyle konuştuğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Başta kaptan Selçuk Şahin olmak üzere oyuncularım maç sonunda yanıma geldiler. Basın toplantısında ani bir açıklama yapmamamı, kendimi tutmamı söylediler.Oyuncularım istifa etmemi istemiyor ve bana söz verdiler. Bana,dediler. Gençlerbirliği'nin şampiyon olması gerekiyor. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün, "Ayuk'a karşı yapılan faullerin organize olduğunu düşünüyorum" açıklamasına da cevap veren Gençlerbirliği'nin hocası Erkan Sözeri, "Osman Hoca Uşakspor'dayken öğrencimdi. Benim organize işlerle işim olmaz. Bunu Osman Hoca'nın bilmesi gerekiyor. Biz sadece yediğimiz gollerden sonra kontrolümüzü kaybettik. Osman Hoca bize böyle bir yakıştırma yaptığı için söylüyorum, kendisi Türk futbolunu güzelleştirmeye baksın. Bu tür açıklamalar yapacağına biraz özeleştiri yapsın" ifadelerini kullandı.