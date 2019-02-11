Yetenek avcıları çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da Eryaman'daki tesiste ilk olarak müdürlük binasını gezen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOHM Ankara Koordinatörü Ünsal Sevindik'ten tesisle ve kamp yapan sporcularla ilgili bilgiler aldı. Bakanlık olarak bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu,diye konuştu.Projeleri de anlatan Kasapoğlu, "Bu tesisimizde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu vesileyle üçüncü ve dördüncü sınıftaki ilkokul öğrencilerimizin yüzme eğitimlerini burada aldırıyoruz. Bu noktada bine yakın öğrencimiz de bu eğitimini tamamladı. Önümüzdeki günlerde bu rakamları daha üst noktalara taşıyacağız. Amacımız Türkiye'de en azından herkesin bir spor branşıyla günlük aktivite olarak ilgilenmesi. 'Yetenek Taraması' projesiyle ülkemizdeki çocuklarımızın okul öncesinden de başlayarak, hedefimiz bu, bir yeteneğini tespit etmek. 1 milyon 200 bin çocuğumuzun, ilkokul öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik. 40 bin elit sporcu havuzuna aldığımız öğrencilerimizle ilgili detayları yakında paylaşacağız" şeklinde konuştu.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, müdürlük binasının ardından kamp çalışmalarının yapıldığı salonlarda sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, ilk önce yüzme havuzundaki su topu sporcularının antrenmanını izleyerek, vatandaşların yüzme havuzunu kullanmaları gerektiğine dikkati çekti. Boks Ankara TOHM sporcularının ve Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı'nın antrenmanlarını takip eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcularla ve antrenörlerle fotoğraf çektirdi.İncelemelerinin ardından Bakan Kasapoğlu, TOHM içinde bulunan Sağlık Daire Başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, önceki gün oynanan Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçını gazetecilerle birlikte basın tribününden izledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, görevli basın mensuplarına başarılar dilerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.