Ankara’ya metrobüs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Sincan'da açılışını yaptığı Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkente ulaşım alanında önemli bir müjde verdi. Ankara'ya yeni dönemde metrobüs projesi kazandıracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak. Raylı sistemler, artı metrobüs..." diye konuştu.

FAYDALI OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin ardından SABAH Ankara'ya konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, metrobüsün İstanbul'da olduğu gibi başkentte de faydalı olacağını dile getirdi. Vali Vasip Şahin, "İstanbul'da bunun vatandaşa büyük faydaları olduğunu gördüm. Ankara'ya da aynı faydayı sağlayacağını düşünüyorum. Nereleri metrobüse uygundur, değildir bu teknik bir konu. Bu çözüm olarak pratik bir çözüm oldu İstanbul'da… Ankara'da da aynı etkiyi oluşturacağını düşünüyorum. Zaman zaman bana da ulaşımla ilgili sorunlar dile getiriliyor. Özellikle yeni ulaşıma açılan yerlerle ilgili" ifadelerini kullandı.

ANKARA TRAFİĞİNİ YÜZDE 80 RAHATLATIR

Ali Yaban: Cumhurbaşkanımız güzel bir projeye daha imza atacak. Ankara'daki bazı uzun mesafe yerlere çok iyi olacak. Trafiği rahatlatacaktır. Bir vatandaş olarak ben çok memnunum. İnşallah Ankaramız için hayırlı olur.

Mehmet Çalıklı: Metrobüs projesi çok güzel olur. Cumhurbaşkanımız yapacağım diyorsa yapar. Ankara trafiğini yüzde 80 rahatlatır. Metrodaki yoğunluğu azaltır. Bu projeyle Ankara'nın ulaşımının daha rahat olacağını düşünüyorum.

Esin Zengin: Cumhurbaşkanımız ne yaparsa güzel yapar. Metrobüsün yapılması trafiği rahatlatır. Otobüs kullanımını azaltır. Ankaramıza yakışacaktır.

Hatun Öztürk: Ülkemiz için çok güzel olur. Metrobüs hattının özellikle trafiğin çok yoğun olduğu yerlere yapılması ulaşımı rahatlatacaktır.

Saadet Kaya: Ankara'nın son zamanlarda nüfusu artıyor. Bu yüzden de trafik daha fazla olacaktır. Metrobüs projesi ile trafikten doğacak sorunların önüne geçilecektir. Güzel bir proje olur.Ankara trafiğini yüzde 80 rahatlatır



Ali Yaban: Cumhurbaşkanımız güzel bir projeye daha imza atacak. Ankara'daki bazı uzun mesafe yerlere çok iyi olacak. Trafiği rahatlatacaktır. Bir vatandaş olarak ben çok memnunum. İnşallah Ankaramız için hayırlı olur.

Mehmet Çalıklı: Metrobüs projesi çok güzel olur. Cumhurbaşkanımız yapacağım diyorsa yapar. Ankara trafiğini yüzde 80 rahatlatır. Metrodaki yoğunluğu azaltır. Bu projeyle Ankara'nın ulaşımının daha rahat olacağını düşünüyorum.

Esin Zengin: Cumhurbaşkanımız ne yaparsa güzel yapar. Metrobüsün yapılması trafiği rahatlatır. Otobüs kullanımını azaltır. Ankaramıza yakışacaktır.

Hatun Öztürk: Ülkemiz için çok güzel olur. Metrobüs hattının özellikle trafiğin çok yoğun olduğu yerlere yapılması ulaşımı rahatlatacaktır.

Saadet Kaya: Ankara'nın son zamanlarda nüfusu artıyor. Bu yüzden de trafik daha fazla olacaktır. Metrobüs projesi ile trafikten doğacak sorunların önüne geçilecektir. Güzel bir proje olur.