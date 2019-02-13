Başkent’te kupa heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 8 içinde bitiren Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımlarının mücadele edeceği Basketbol Erkekler Türkiye Kupası bugün başlıyor. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak organizasyon, saat 17.00'de oynanacak Türk Telekom-Galatasaray D.S maçı ile başlayacak. Günün ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşmanın galipleri yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

"TÜRK TELEKOM HER ZAMAN BURALARDA OLMALI"

Türkiye Kupası öncesi SABAH ANKARA'ya açıklamalarda bulunan Türk Telekom'un kaptanı Kaya Peker, kupada mücadele edecekleri için takım olarak çok mutlu olduklarını söyledi. Kaya Peker, "İyi bir ilk yarı geçirdik. Avrupa'da sonuna kadar mücadele ederek, averajla şanssız bir şekilde elendik. Ankaralı taraftarların özlediği basketbol heyecanını onlara sunmaktan keyif alıyoruz. Lige çıktığımız ilk senede, Türkiye Kupasında 8'li finallere kalmamız hem takım olarak bizi hem de Türk Telekom ailesini çok mutlu etti. Türk Telekom Basketbol Kulübü her zaman buralarda olmalı ve olacaktır. Bundan sonraki hedefimiz maçları teker teker düşünerek gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Öncellikle Galatasaray maçını kazanıp, yarı finale çıkmayı amaçlıyoruz. Rakibimizi sezon içinde yine Ankara Spor Salonu'nda mağlup ettik. Umuyorum ki aynı galibiyeti tekrarlayarak yarı final vizesini elde edeceğiz" diye konuştu.



"TARAFTARLARIMIZI SALONA BEKLİYORUM"

TÜRKIYE Kupası'nın açılış maçında Türk Telekom'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ise, "Bu sezon Türkiye Kupası bizim için önemli hedeflerden bir tanesi" dedi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Erdoğan, "Adım adım gitmemiz ve her maçı ayrı düşünmemiz lazım. Bugün Türk Telekom ile başlayacağız. Ligdeki arayı değerlendirip iyi hazırlandık. Ankara'da Türk Telekom ile en son oynadığımızda kaybetmiştik fakat kupa maçları daha farklı bir ortamda oynanıyor. Kaybederseniz eleniyorsunuz, dolayısıyla iki takımın da son topa kadar mücadele edeceği ve kafa kafaya gidecek bir maç bekliyoruz. Ankara'da taraftarımızın avantajı da önemli olacak elbette, onları salona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.