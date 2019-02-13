Özhaseki, Hak-İş konfederasyonu ile görüştü

SIVIL Toplum Kuruluşlarının davetlerine sık sık katılan Mehmet Özhaseki, başkentte faaliyet gösteren esnaf odaları başta olmak üzere işçi ve işveren konfederasyonları ile de bire bir temaslar gerçekleştiriyor. Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'ye adaylık yarışında başarılar dileyen Mahmut Arslan, "Mehmet Özhaseki'yi Kayseri Belediye Başkanlığından tanır ve takip ederiz. Kayseri'de çok güzel işler yaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı sürecinde de önemli başarılara imza atmış bir isim kendisi. Ankara'ya da önemli katkılar sunarak marka şehir haline getireceğinden şüphemiz yok" dedi.



BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Hak-İş Konfederasyonu'nun, Taşeron İşçi Yasası'nın hayata geçmesinde önemli rol oynadığını belirten Özhaseki de, seçim çalışmaları ve projeleri konusunda detaylı bilgi verdi. Ankara'da da belediye personelinin çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesinin önceliklileri arasında yer aldığına vurgu yapan Özhaseki, belediye çalışanlarına şu müjdeleri verdi: "Personelin 26 gün üzerinden yatan tediyeleri, 52 gün üzerinden ödenecek. Yüzde 50'si verilen Sosyal Denge Tazminatı'nın tamamı verilecek. Asgari ücret farkları hesaplanarak, adil bir düzenleme yapılacak. Belediyede çalışanı ek dersli öğretmenlerin sorunları çözülecek ve hukuki sorunların aşılması sağlanacak. Kadın çalışanlar kreş imkanlarından yararlandırılacak."