Umut çalan dolandırıcılar yakalandı 12 milyon liralık vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 aylık çalışmalar sonrasında başta Ankara olmak üzere 3 ilde 64 aileyi dolandıran çeteyi çökertti. Başkentin Sülün Osman'ı olarak bilinen Ergün Kalay ve ekibi yakalandı."Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt kuruculuğu, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçlarının işlendikleri tespit edilen örgüt lideri Ergün Kalay ve örgüt adına suç işleyen diğer şahıslarla birlikte toplam 13 zanlı başta Ankara, İstanbul ve Isparta illerinde yapılan eş zamanlı anahtar operasyonu ile çökertildi.

GAZETELERE İLAN VERDİLER

Örgüt Yöneticisi Ergün Kalay'ın iflas durumunda olan ve inşaatı yarım kalmış, belediye tarafından yıkım kararı bulunan kooperatiflerin boşluklarından istifade ederek, kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtıp kooperatife ait dairelerin anahtarlarının 2-3 ay içerisinde teslim edileceği güvencesi verilerek, hisse devri protokolü, kooperatif karar defteri gibi sahte belgeler düzenleyerek hisse devri ve satış yaptığı belirlendi. Ayrıca Kalay'ın elemanlarına yeni üyeler bulmaları konusunda talimat verdiği, örgüt üyeleri gazete ve internet sitesi üzerinden kooperatifle ilgili satış ilanı vererek gelen müşterilere binada bulunan aynı daireyi yüzlerce kişiye sattıkları, örgüt üyelerinin planlı ve sistematik bir yöntemle olayları bir düzen içerisinde gerçekleştirerek bu yöntemle vatandaşları yaklaşık 12 milyon lira TL dolandırdığı ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLANDI

Zanlıların lüks ve gösterişli yerlerde yaşadıkları, örgüt liderinin dolandırdığı paraların bir kısmı ile otobüsler aldığı bir kısmını da eğlence mekânlarında harcadığı tespit edildi. Ev sahibi olma hayaliyle yaşayan 64 ailenin ocağına incir ağacı diken Ergün Kalay tutuklandı yakalanan diğer 12 zanlı adli kontrol aldı.