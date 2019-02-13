Veysel Tiryaki, Kızılay’a kan verdi

BUGÜN NELER OLDU

Ak partı'lı Veysel Tiryaki, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Kızılay Kök Hücre ve Kan Bağışı' kampanyasına katıldı. Yenimahalle sakinlerinin de destek verdiği kampanyada Tiryaki, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "İnsanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli değildir. Elimizde kan stokunun bulunması bir insanımızın kurtarılması açısından oldukça önemlidir. Herkesin bunu gönül rahatlığı ile vermesi lazım. Bu alışkanlığı kazanmak lazım. Bugün itibariyle Kızılay ihtiyaç olan kanın yüzde 85'ini karşılayabiliyor. İnşallah bu bilinci sadece sokakta değil, sivil toplum kuruluşlarında, okullarda, kışlalarda her yerde duyurabiliriz. Emeği geçenlere ve Türk Kızılayı'nda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.