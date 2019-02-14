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AnkaraKalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan; Platform'un 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli bir yapı olduğunu belirtti. "Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum" projesinin Ankara'da yaşayan maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan Suriyeli kadınlara meslek edindireceğine, yaşam kalitelerini artıracağına ve üretim yapacakları binanın örnek bir imalathane olacağına vurgu yapan Pehlivan, "Hem TÜGODER'e hem de proje sponsorumuza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. TÜGÖDER Başkanı Münevver Taşkın, imza töreninde yaptığı konuşmada: "Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum" projesi ile mücbir sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek ülkemize gelen Suriyeli dul ve yetim genç kadınlarımız ile Türk kadınlarımızın, hayata ve işgücüne adapte olmaları için atölye çalışmaları ile üretime yönelik meslek edindirme ve dil öğrenme faaliyetleri yürütülecektir" dedi. Sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) Başkanı Münevver Taşkın, proje sponsoru Başarı Arıcılık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Müdürü Cem Atay ve davetliler katıldı.