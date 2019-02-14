Gençler tepetaklak

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına zirvede girerek 2018 yılını Süper Lig için umutlanarak geride bıraktı. Devreyi Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in ise 10 puan önünde tamamlayan kırmızı- siyahlılar, 2019 yılında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İkinci yarıdaki 4 maçını da kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3. sıraya kadar geriledi. Ayrıca Ligin ilk yarısında 10 gol yiyen Gençlerbirliği, ikinci devrede yaptığı 4 müsabakada aynı sayıda golü kalesinde gördü. Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 30 kez havalandıran başkent ekibi, ikinci devrede şu ana kadar sadece 3 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı siyahlı takım, 22. haftada yarın saat 19.00'da Şanlıurfa'daki GAP Stadı'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak.