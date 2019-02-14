‘Kedici Kadın’ 80 kediye annelik yapıyor

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mürvet Baloğlu, sokaktaki kediler aç kalmasın diye yaklaşık 80'e yakın kediyi kendine ait tek katlı ahşap evinde bakıyor. Mahalle sakinleri tarafından "Kedici Kadın" diye adlandırılan Baloğlu, kedilerine "annelik" yapıyor. 30 adet kedisi zehirlenerek öldürüldüğü için çalışmayı bırakan Baloğlu, babasından kalan aylık bin 280 lirayı da kedilerine harcıyor.

MAMA YARDIMI İÇİN İLAN VERDİM

Kedilerine mama yardımı yapılması için internete de ilan veren Baloğlu, "Kedilere öncesinde de bakıyorduk. Babam rahmetli olunca içeriye daha çok alıştırmaya başladık. 3 yıl çalıştım onlara et, ciğer falan alıyorum. Sonradan ilan açmayı öğrendim mama desteği gelmeye başladı. Son açtığım ilanda 3 torba kuru mamadan başka da gelmedi" dedi. Ara caddelerde de beslediği kedilerin olduğunu kaydeden Baloğlu, "Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Onlarla beraber yaşıyorum. Onların aç kalmasını istemiyorum. Maması sıkıntı oluyor, ilaç bulamıyorum. Özellikle antibiyotik ilaç bulamıyorum. İnsanlara aşılayamadım bir kap mama, bir kap su koymayı. İnşallah onlar da besler kedi, köpek" diye konuştu. Sokak kedilerinin annesi olduğunu ifade eden Mürvet Baloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Herkes 'Kedici Kadın' diye biliyor. Yani hepsine annelik yapıyorum. Birazını zaten insanlar atıp getiriyorlar. Kutularla atıyorlar. Sen bakıyorsun nasıl olsa diye. Ama bu da maddiyat gerektiriyor. Babadan kalma bin 280 lira maaşım var. Onunla da ancak kendi yağım ile kavrulabiliyorum. Yani insanlardan destek istiyorum. Mama desteğidir, ilaç desteğidir. Akşama kadar kedilerim ile ilgileniyorum. Yemeğiydi, bulaşığıydı ondan sonra temizliğiydi. Bundan zevk alıyorum, seviyorum. İnsan kendi evladını nasıl büyütüyorsa, öyle büyütüyorum."