Minibüs, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya'da ışımlı kavşağa kontrolsüz giren minibüsün 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alev Anıl'ın kullandığı otomobil, Mesnevi Caddesi ile Kuzgun Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta sola döndüğü sırada, arkadan gelen Bekir Bilgen yönetimindeki minibüs, otomobille Oğuzhan Kılınç'ın hakimiyetindeki otomobile çarptı. Otomobillerin etrafa savrulduğu kazada sürücüler Alev Anıl, Oğuzhan Kılınç ve Bekir Bilgen ile minibüsteki yolculardan D.I. yaralandı. Yaralılardan Oğuzhan Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.