Tiyatro eğitim semineri yapıldı

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Çankayaokullararası 22. Tiyatro Şenliği kapsamında, 06-07 Şubat 2019 tarihlerinde Maltepe Ortaokulu konferans salonunda, tiyatro şenliğine katılan görevli öğretmenlere "Tiyatro Eğitim Semineri" verildi. Tiyatro şenliğinin iş ve işlerimden sorumlu öğretmen Nurcan Bayındır, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal ve kültürel faaliyetlerinin en kıdemlisi sayılan "Çankaya Okullar Arası 22. Tiyatro Şenliği"nin tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Bu sene katılımcı okulları ve sahnelenecek oyunları anlattı. Bayındır, çalışma takvimi hakkında da bilgiler paylaştıktan sonra , "22 senedir aralıksız devam eden bu etkinliğin sürdürülmesinde önemli katkıları olan ve bizleri her zaman destekleyen Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mustafa Özel'e, Kültür Şube Müdürümüz sayın Şerafettin Delialioğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi. İki guruba ayrılan katılımcı öğretmenlerin bir kısmı teoarik bilgi alırken diğer kısmı ise uygulamalı çalışmalar yaptı. İki gün süren seminerde öğretmenlere, Umut Özgün Tezbaşaran, Selin Tümer, Buşra Tezbaşaran ve Gamze Horasan tarafından grup kaynaşma etkinlikleri, güven egzersizleri, ses, nefes, artikülasyon, karakter bilgisi, sahnede denge, vurgu ve duygusal değerleri, mekan-zaman, yorumyöntem konularında bilgiler verildi.