Yeniçeriler her zaman savaşa hazır

Spor Toto Birinci Lig'de teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde oynadığı son 8 maçta galibiyet elde eden ve son 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Osmanlıspor, puan cetvelinde 2. sıraya yükselirken kulübün gelen menajeri Cenk Karayel, asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Karayel, takımda rehavet olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Şampiyonluğu ya da Süper Lig'e çıkmayı konuşmuyoruz. Sadece önümüzdeki maça bakıyoruz. Kazandığımız 8 maçı unuttuk. Biz sadece 'Geçen 90 dakikada ne yaptık, önümüzdeki 90 dakikada ne yapmalıyız?' ona bakıyoruz" yanıtını verdi.



KARDEMİR KARABÜKSPOR'A SAYGI DUYUYORUZ

2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçını değerlendiren Cenk Karayel, "Bu ligi uzun süre forse etmiş bir takımla taraftarlarının karşısında oynuyorsunuz. Çok zor bir karşılaşmaya çıktık. İki takımın da etkili olduğu dakikalarda vardı. Ortada bir maçtı. Her iki takım da çok istedi. Şans yanımızdaydı. Top bizi sevdi" ifadelerini kullandı. Karayel, bu hafta sonu ligde sonuncu sırada bulunan Kardemir Karabükspor'la oynayacakları mücadele için de "Rakibimize saygı duyuyoruz. Sonuçta 11 kişinden oluşan bir takımın karşısına çıkacağız. Futbolda her şey olabilir. O yüzden işimizi ciddiye alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.