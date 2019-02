BUGÜN NELER OLDU

Altındağ'da yaşayan Aynur ve Bünyamin Balcı çifti, 60 yıllık evliliklerini anlatarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bir gün değil, her gün kutlanması gerektiğini aktardı. Anne ve babasının önerisiyle evlendiği eşiyle birbirlerine zamanla tutkuyla bağlandıklarını ve 3 çocuk 6 torun sahibi olduklarını belirten ev hanımı Aynur Balcı, "Eşim evlendikten sonra askere gitti. Ailesine yazdığı mektuplar ile bana selam gönderdiğinde çok mutlu oluyordum. Okuma yazmam olmadığı için ben mektup yazamadım. Onun askerlik fotoğraflarıyla özlemimi gideriyordum" dedi. Eşinin evde olmadığı zamanlarda sıkıntı çektiğini belirten Aynur Balcı, yaşadıkları en büyük tartışmalardan sonra küskünlüklerinin en fazla 15 dakika sürdüğünü ifade etti. Uzun süren evlilikleri boyunca birbirlerini çok sevdiklerini dile getiren Aynur Balcı, "Eşim 60 yıldır benim kalbimde. O olmazsa ben yaşayamam. İl dışına gittiğinde ben evde onun sesi olmadan yalnız duramıyorum. Evde radyo ve televizyonların sesiyle dururum. Şehir dışına gittiği zamanlarda komşularımı çağırıyorum. Onlarla oturuyorum ama aklım da kalbim de hep eşimde kalıyor" diye konuştu. Aynur Balcı, okuma yazma kursu için gittiği Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde 14 Şubat için eşine bir sürpriz hazırladığına ve ona özel bir yün yelek ördüğüne işaret etti. Balcı, "Sevgililer günü bir gün değil, her gün olmalıdır. Bizim için 60 yıl boyunca her gün sevgililer günü oldu" dedi. Evlendikten bir yıl sonra vatani görevini yapmak için askere gittiğine dikkati çeken 77 yaşındaki Bünyamin Balcı ise "Bekar olarak askere gitseydim zorlanmazdım ama evlenip gittiğim için çok zorlandım. Askerlik yaparken çok özlüyordum, o yüzden sürekli 'Kömür gözlüm' şarkısını mırıldanıyordum. Evlendikten sonra sevgili olduk. Çok harika bağlandık. Aynur Hanım'ı görmek için şafak sayıyordum. Yazdığım mektuplarda ona selamlar gönderiyordum" diye konuştu. Bünyamin Balcı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çiçek için günlerce araştırma yaptığını belirterek "Eşime seveceği ve adını yeni duyacağı sürpriz bir çiçek hediye edeceğim" dedi. Eşinin gösterdiği özel ilgiyle hastalıklarını çok çabuk atlattığını ve il dışına yaptığı gezilerde de eşinin eksikliğini hissettiğini vurgulayan Bünyamin Balcı, şunları kaydetti: "Hasta yatağımda çorbamı elleriyle bana içirerek çok güzel baktı. Eşim hasta olduğunda da ben onu sırtımda taşırım. Ona yemekler yapar ve bulaşıkları yıkarım. Belediyelerin düzenlediği tarihi turistik gezi ile Şanlıurfa'ya iki günlüğüne gittim. Gezilere gittiğimde gözüm değil, kalbim arkada kalıyor. Eşim ne yapacak, ne yiyecek diye sürekli tedirgin oluyordum. Keşke o da benimle gelseydi, beraber gezseydik. Lokantalarda yemek yerken başka biri ile masaya oturduğumda, keşke 'Aynur Hanım karşımda otursaydı da gözlerine baksaydım' diye gönlümden geçiriyordum. Gezi esnasında eşimin sesinin duymak için günde 15 defa arıyordum."