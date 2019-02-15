Spor çocuklar için panzehir

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı hocaları, sporcuları ve aileleri, Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Programda konuşan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Başantrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, güreşin dünü ve bugününe değindi. Güreşin annesi Naime Gümüş de, güreşte sporcuların eğitim aldıkları kadar ahlak eğitimlerinin de önemli olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı. Güreşçi babası ve Spor Lisesi Okul Aile Başkanı Osman Akın da yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın bugünlere gelmesinde vesile olan başta hocalarına ve herkese teşekkür ediyorum. Güreş ailesi olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak, onları sokaklardan uzak tutmak ve onları sağlam birer birey olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.Programda daha sonra "Güreşin Enleri 2018" kısa film gösterisi ve güreşle ilgili fotoğraf sunumu izlendi. Güreşin annesi Naime Gümüş'e, İHA Kızılcahamam muhabiri Uğur Demirbaş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a teşekkür plaketi verilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, güreş yöneticisi Yusuf Bayrakçı, Spor Lisesi Müdürü Emin Yıldız, Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, Antrenör Mehmet Çetin katıldı.