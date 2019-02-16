Başka aday mı bulamadınız?

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören İlçe Başkanlığı Üyesi Abbas Canyurt, Ağustos 2018'de CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem yaparak partide değişim istedi. Canyurt bu eyleminin ardından disipline sevk edilerek CHP'den ihraç edildi. İhracın ardından SABAH'a konuşan Abbas Canyurt, "Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesine de tepki gösteren Canyurt, "Ben bu seçimde oy kullanmayacağım, gitmeyeceğim sandığa. Adayımız bana hitap etmiyor. CHP içerisinde hiç mi belediye başkan adayı olacak bir arkadaşımız yoktu" dedi."Ben CHP'de siyasete Kırıkkale Gençlik Kolları'nda başladım" diyen Canyurt, "Kırıkkale Halk Evi'nde görev yaptım. Kırıkkale'deki bütün solcular beni tanır. Benim bu partiye emeğim çok oldu. Bu emekler bu kadar basit silinemez. Ben bu koltuk eylemini değişim sürecinde yaptım. 600 imza toplanıp da bu imzaların kabul edilmemesi beni üzmüştü. Eylem tarzı olarak CHP'ye yakışan sembol bir eylemdi. Şiddet içermiyordu. Geldiğimiz nokta ise ihraç oldu. CHP içerisinde hizipçilik, dar bir kadro var. Adaylarımıza bakın mesela Ankara'da Mansur Yavaş. Yavaş seçimi aldığı zaman CHP mi almış olacak. Yavaş CHP'li değildir. Deniz Gezmiş'e terörist diyen ben değildim. CHP içerisinde hiç mi belediye başkan adayı olacak bir arkadaşımız yoktu. Bin oy alsın ama CHP içerisinde yetişmiş biri olsun. Bu bile CHP içerisindeki değişim için gerekli bir sebep. Keçiören'de oturuyorum, Keçiören'de oy kullanacağım. Şimdi ben kime oy vereceğim? İyi Parti beni temsil etmiyor ki. Parti tabanlarımız uymuyor ki. DSP ile git ittifak yap. CHP'de çok yanlışlar var" dedi.31 Mart'ta sandığa gitmeyeceğini ifade eden Abbas Canyurt, "Ben bu seçimde oy kullanmayacağım. Adayımız bana hitap etmiyor. Ben Mansur Yavaş'ın seçim kazanacağından pek umutlu değilim. Çünkü yüzlerce partili arkadaşla görüşüyoruz, kimse olumlu bir şey söylemiyor. Şu anda seçim havası yok ki Ankara'da. Seçim bürolarına gidelim Yavaş'ın. Ben dolaşıyorum seçim bürolarını. Ya 3 kişi var, ya 4 kişi. Yenimahalle'de Tiryaki'ye bakıyorum adam 3 bin kişilik toplantılar yapıyor. Turgut Altınok Keçiören'de yürüdüğü zaman 200 kişiyle yürüyor. Ama CHP'de ben bunları göremedim" diye konuştu."Buyönetim gitmediği sürece zaten beni partiye yeniden üye yapmazlar" görüşünü de diye getiren Canyurt, "Ama Kurultay olur ve yeni gelen yönetim muhtemelen bu ihraç edilenler için af getirecektir. Bu bana değil, Muharrem İnce'ye bir mesaj. Ben bir üyeyim. Beni kenara koydular ama bu bana göre Muharrem İnce ve delegelere bir mesaj. Yani aba altından sopa gösteriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece sizlere yer yok diyorlar " şeklinde konuştu.