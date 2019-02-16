Osmanlıspor hız kesmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü. Osman Özköylü nezaretindeki antrenmana serbest ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışan mor-sarılı ekip, çabukluk ve minyatür kalelere şut antrenmanı yaptı. İdmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. İdmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken soğuk algınlığı bulunan Sinan Kurt ve Beykan Şimşek ise takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan tedavisine devam edilen Ahmet Eyüp Türkaslan fizyoterapist gözetiminde yaptığı bireysel antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.