Anne sütü kalitesinde buzağı maması üretildi

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti'nde yerli imkanlarla geliştirilen, probiyotik açıdan zengin mamanın hayvan hastalıklarının ve ölümlerinin önlenmesine ciddi katkı sağlaması bekleniyor. Ürünü geliştiren ekibin başındaki isim olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saçaklı, mamanın çok yakında piyasada yerini alacağını söyledi. Mamanın anne sütüyle aynı kalitede mineral, vitamin ve zengin bileşen içerdiğine dikkati çeken Saçaklı, "İthal mamaya göre bunun üretimi çok daha makul. Bu anlamda çiftçiye yararının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi. Saçaklı, mamada kullanılan probiyotikle ilgili patent başvurusunda bulunduklarını da kaydetti.

ANNE SÜTÜ KADAR KALİTELİ

Mamanın üretilmesinin bu alandaki ithal bağımlılığı önleyeceğine inandığını belirten Saçaklı, mevcut ithal ürünler içinde anne sütü kalitesinde mama bulunmadığının altını çizdi. Saçaklı, daha yüksek maliyetli olmalarının yanında ithal mamaların buzağı ölümlerine ve hastalıklara da yol açtığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "En önemli konu başlangıçta hijyen ve biyogüvenlik. Bu konu aşılmadıkça ne yaparsak yapalım yetersiz kalacağız. Daha sonra doğan buzağıların ağız sütü dediğimiz kolostrumla beslenmesi lazım. Bu, anneden 1-2 gün içerisinde gelen süt. Bundan sonraki aşamada da ister anne sütü ister mamayla besleyin aynı performansı elde edebiliyorsunuz. Bu konudaki yanılgı anne sütü daha iyi mama kötü. Aslında mamalarla da anne sütü kadar kaliteli besin sağlanabiliyor. Biz kendi projemizde anne sütüyle eşit performans elde ettik."