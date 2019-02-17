Gelenek bozulmadı

BUGÜN NELER OLDU

ŞarkıcıSıla, 14 Şubat geleneğini bozmadı. "Üç yıldır 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alıyorum. Sanırım Ankara ile aşk yaşıyorum" diyen sanatçı, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. ATO Congresium'da Ankaralı hayranlarıyla buluşan Sıla, kendi albümlerinden şarkıların yanı sıra sevilen şarkıları da seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde Sıla, hareketli şarkılarla konserin ritmini yükseltti. Sıla, "Ankara bizi, biz Ankara'yı çok sevdik. 14 Şubat 2020'de de aynı sahnede olacağız" diyerek önümüzdeki yıl da aynı sahnede olacağının bilgisini paylaştı.