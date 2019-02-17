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Podium ’da!

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Türkiye Polis Radyosu Podium Ankara’da!
Türkıye Polis Radyosu 67 yıllık arşivi , Podium Ankara Alışveriş Merkezi organizasyonu ve işbirliği ile Ankara'da ziyaretçilerle buluşuyor. Nostaljik dokunuşlarla bezenmiş sergi alanı ve müziklerle adeta tarihi anı tüneline girecek olan misafirler, Türkiye Polis Radyosu Canlı Yayınlarına'da katılabilecek. 15-16-17 Şubat tarihlerinde Podium Ankara Alışveriş Merkezi evsahipliğinde gerçekleştirilen bu özel organizasyonda "Geçmişten Günümüze Polis Kıyafetleri Sergisi","Türkiye Polis Radyosu Nostaljik Plak Sergisi" "67 Yıl Türkiye Polis Radyosu Fotoğraf Sergisi" yer alıyor. Her gün düzenlenecek özel programlar ile Türkiye Polis Radyosu Canlı Yayınları 19.00-21.00 saatlerinde Podium Ankara Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Özel röportajlarla nostaljik eserlerden özel istekler alınacak.
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Türkiye Polis Radyosu Podium Ankara’da!
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