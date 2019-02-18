Folyolu hırsızlar yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerindeki elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Olay hakkında çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları da çaldığını gözlemledi. Ekipler tarafından yapılan teknik takibin ardından, Gürcistan uyruklu üç şüpheliden ikisinin kadın olduğu, diğer şüphelinin ise Türk olduğu belirlendi. Mamak'ta yaşadıkları tespit edilen şüphelilerin, kendilerini dikkat çekmemek için evli olarak tanıttıkları saptandı. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada, maddi değeri yüksek bir çok elektronik eşya ele geçirildi.

ÖZEL DÜZENEKLİ ÇANTA KULLANDILAR

Şüphelilerin alarmı sökülmemiş elektronik eşyaları, iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri saptandı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iki yıl içerisinde başta Gürcistan ve Kolombiya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek Ankara'da farklı yöntemlerle hırsızlık yapan 40 kişi yakalandı.