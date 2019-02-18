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doludizgin

Başkent temsilcisi, 1. Lig 22. hafta mücadelesinde konuk ettiği ’u farklı mağlup etti. Magaye’nin dublesi ve Ayuk’un golüyle sonuca giden , yenilmezlik serisini 9 maça, puanını ise 44’e yükseltti

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Osmanlıspor doludizgin

Son haftaların formda ekibi Osmanlıspor, 1. Lig 22. hafta mücadelesinde misafir ettiği lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Başkent temsilcisi, Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başladı. 11. dakikada Magaye'nin kafa vuruşu dışarı gitti. 14. dakikada Karabükspor etkili geldi. Batuhan'ın vuruşunu kaleci Abdülaziz çıkardı. 19. dakikada Burhan'ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti. 30. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Magaye kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
53. dakikada Hasan'ın savunma arkasına attığı pasta bekletmeden düzgün bir vuruş yapan Ayuk, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 54. dakikada Burhan'ın kafa vuruşunu kaleci son anda çizgiden çıkardı. 90+3. dakikada Magaye topu ağlara yollayarak hem duble yaptı hem de tabelayı belirledi: 3-0. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Başkent temsilcisi, puanını 44'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor ligin gelecek hafta lider Denizlispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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Osmanlıspor doludizgin
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