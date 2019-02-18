Piyano Festivali’nde Tharaud sahne aldı

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Fransızpiyanist Alexandre Tharaud başkentte konser verdi. Ankara Piyano Festivali kapsamında başkentte bulunan Tharaud, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Konsere, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Özel Müşaviri Ali Onaner'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserin ardından, piyanist Tharaud albümünü hayranlarına imzaladı. Piyano derslerine 5 yaşında başlayan Tharaud, Fransa Kültür Bakanlığınca müzikal alandaki başarıları nedeniyle Sanat ve Edebiyat nişanı ile ödüllendirildi.