İzzet’in hayalini gerçekleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

HAYALI saz çalmak olan engelli öğrenci İzzet Aksungur'un hayalini Başkan Yaşar gerçekleştirdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Kültür Merkezi'nde saz kursu alan 12 yaşındaki kursiyer İzzet Aksungur'a evinde de çalışabilmesi için saz hediye etti. Başarılı öğrenci Aksungur, uzun zamandır saz kursuna gitmek istiyordum. Mahallemize açıldıktan sonra kursa başladım. Sınıfımı da rahat ulaşabilmem için değiştirdiler. Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, saza ihtiyacım olduğunu duymuş ve bana saz hediye etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim hayallerimi gerçekleştirdiği için çok mutluyum. YENİMEK'te bize eğitim veren hocalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.